Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 марта 2018, 14:06

Происшествия

Полиция проверяет информацию о гранате во дворе дома в Царицыне

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Сотрудники полиции проверяют информацию о гранате во дворе дома на Кантемировской улице, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, на улице Кантемировская, дом 5, корпус 2, во дворе дома, между автомобилями, обнаружена граната", – сказал источник.

На место ЧП выехали специалисты. Подробности случившегося уточняются.

происшествия

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика