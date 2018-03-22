22 марта 2018, 14:06Происшествия
Полиция проверяет информацию о гранате во дворе дома в Царицыне
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Сотрудники полиции проверяют информацию о гранате во дворе дома на Кантемировской улице, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"По предварительным данным, на улице Кантемировская, дом 5, корпус 2, во дворе дома, между автомобилями, обнаружена граната", – сказал источник.
На место ЧП выехали специалисты. Подробности случившегося уточняются.