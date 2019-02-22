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22 февраля, 20:06

Школьниц в Перми отстранили от занятий из-за отказа от Манту

происшествия медицина

22 февраля, 20:06

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Учениц пермской гимназии почти полгода не пускают в школу из-за отказа от пробы Манту, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Мать девочек Светлана Пентина уже несколько месяцев пытается добиться, чтобы ее дочери вернулись за школьные парты. "Мы воспользовались своим правом отказа от туберкулинодиагностики. Это не понравилось руководству гимназии", − рассказала женщина.

"В прошлом учебном году в школе был выявлен случай открытой формы туберкулеза", − пояснила Светлана Пентина. "После этого мне начали писать из гимназии, что моим детям нужно что-то делать, иначе они не будут посещать учебное заведение", − добавила она.

По словам женщины, все закончилась тем, что из школы позвонили и попросили не приходить на 1 сентября. Тогда родители школьниц прибегли к альтернативному способу диагностики туберкулеза − тесту T-SPOT.TB. Отрицательные результаты анализа они показали школьной медсестре, но решение руководства школы это не изменило. 2 октября 2018 года вышел приказ об отстранении сестер от очного обучения. Мать девочек считает такое решение незаконным.

Директор пермской гимназии Татьяна Новикова, в свою очередь, пояснила, что девочки смогут вернутся на уроки, но для этого нужна справка от фтизиатра. Позиция гимназии основана на выполнении санитарных норм и правил, подчеркнула директор.

происшествия медицина

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