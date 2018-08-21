Суд удовлетворил заявление об отставке судьи после видео с обнаженной женщиной

21 августа, 19:43
Фото: depositphotos/AndreyPopov
Коллегия судей Ставропольского краевого суда единогласно удовлетворила заявление об отставке председателя Октябрьского райсуда Ставрополя Юрия Макарова по собственному желанию, сообщает ТАСС.
Заявление, поданное Макаровым накануне, рассматривалось без его участия. Причины, по которым судья решил сложить полномочия, не уточняются.
Судья оказался в центре скандала после того, как в Сети появилось видео, на котором обнаженная блондинка покупает шампанское на автозаправке. При этом человек, похожий на Макарова, снимает женщину на телефон.
По словам председателя коллегии Татьяны Самойловой, проверку инцидента начал совет судей Ставропольского края.
Вместе с тем, Самойлова не исключила, что Макаров, проработавший в сфере юстиции 31 год, мог подать прошение об отставке, "чтобы уйти на заслуженный отдых".
Макаров свою причастность к видео опровергает. По его словам, между человеком на кадрах и ним нет ничего общего.
Судья из Ставрополя подал в отставку после видео с голой блондинкой
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