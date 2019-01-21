Из бутика в центре Москвы украли шубу за 5 млн рублей

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Из торгового центра на Петровке в центре столицы украли шубу за пять миллионов рублей, сообщает ТАСС.

Женщина, работавшая в бутике на Петровке, 7 обратилась в полицию 20 января. По ее словам, неизвестный похитил оттуда шубу стоимостью 5,46 миллиона рублей. По указанному адресу находится торгово-деловой центр "Женевский дом". Возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере.

В ночь на 20 января в торговом центре "Атриум" девушки 17-19 лет отобрали у девочки-подростка сумку с двумя iPhone. Потерпевшая распивала спиртное с двумя незнакомками в туалете ТЦ. После его закрытия компания вышла на улицу, где произошло ограбление.