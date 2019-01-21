На Камчатке началось извержение вулкана Безымянный

На Камчатке в ночь на понедельник проснулся вулкан Безымянный, передает РИА Новости.
По словам руководителя местной группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Ольги Гириной, началось эксплозивное извержение. До этого более года вулкан был в состоянии покоя.
В настоящий момент наблюдается мощная парогазовая эмиссия. Облако пепла в результате ночного извержения уже находится севернее Магадана на расстоянии более 800 километров от вулкана, отметила Гирина. Она подчеркнула, что для вулкана установлен высший, "красный" уровень авиационной опасности.
По данным регионального главка МЧС, выпадения пепла в населенных пунктах Камчатского края пока нет.
Последнее извержение Безымянного было зафиксировано 20 декабря 2017 года. Вулкан выбросил пепел на высоту до 15 тысяч метров над уровнем моря.
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