Мать рассказала о мужчине, пытавшемся выбросить из окна ребенка

Мать пятимесячной девочки рассказала о гражданском муже, который пытался выкинуть ребенка из окна в Саранске.
"Он был идеальным отцом. Я работала, он сидел дома с ребенком. Он ее купал, кормил, гулял с ней, мог даже почистить носик и постричь ноготочки", – рассказала женщина в интервью "Инфо-РМ".
По ее словам, гражданский муж неоднократно поднимал на нее руку, но с появлением ребенка все изменилось. Однако 18 августа мужчина ударил ее. На следующий день она ушла к родственникам, а дочку оставила с ним.
Когда женщина вернулась, оказалось, что он закрылся в квартире. Позже он стал угрожать, что выбросит ребенка из окна.
Накануне жители Саранска сообщили в полицию, что мужчина угрожает выбросить младенца с третьего этажа. Приехавшие на место полицейские через балкон соседней квартиры смогли спасти пятимесячную девочку. Ее здоровью ничего не угрожает.
Ранее сообщалось, что в Балашихе двухлетний ребенок выжил при падении из окна квартиры на девятом этаже. 22 июля в больницу был доставлен двухлетний мальчик с травмами, которые характерны для падения с высоты.
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