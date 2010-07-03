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18:39

Мать рассказала о мужчине, пытавшемся выбросить из окна ребенка

происшествия

18:39

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Фото: скриншот видео телеграм-канал ОПЕР Слил

Мать пятимесячной девочки рассказала о гражданском муже, который пытался выкинуть ребенка из окна в Саранске.

"Он был идеальным отцом. Я работала, он сидел дома с ребенком. Он ее купал, кормил, гулял с ней, мог даже почистить носик и постричь ноготочки", – рассказала женщина в интервью "Инфо-РМ".

По ее словам, гражданский муж неоднократно поднимал на нее руку, но с появлением ребенка все изменилось. Однако 18 августа мужчина ударил ее. На следующий день она ушла к родственникам, а дочку оставила с ним.

Когда женщина вернулась, оказалось, что он закрылся в квартире. Позже он стал угрожать, что выбросит ребенка из окна.

Накануне жители Саранска сообщили в полицию, что мужчина угрожает выбросить младенца с третьего этажа. Приехавшие на место полицейские через балкон соседней квартиры смогли спасти пятимесячную девочку. Ее здоровью ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что в Балашихе двухлетний ребенок выжил при падении из окна квартиры на девятом этаже. 22 июля в больницу был доставлен двухлетний мальчик с травмами, которые характерны для падения с высоты.

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происшествия

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