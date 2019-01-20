В центре Афин вышли на митинг 60 тысяч человек

В митинге на площади Синтагма в центре Афин участвует 60 тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию Греции.
"С 14:00 (15:00 по Москве) в районе площади Синтагма проходит митинг с участием примерно 60 тысяч граждан. Управление полиции Аттики принимает повышенные меры безопасности", – сказано в сообщении.
Местная полиция заявила, что в столицу Греции прибыли 326 автобусов с протестующими. Организаторы митинга говорят, что всего в Афины приедут 3000 автобусов, а на митинг соберутся как минимум 600 тысяч человек.
Митинг направлен против Преспанского соглашения со Скопье. Соглашение разрешает спор о названии Македонии и открывает Скопье путь в НАТО и Европейский союз. Однако в Греции и в Македонии он вызвал негодование. Граждане Греции заявили, что македонцами имеют право называться только жители исторического региона в северной части страны, а не соседнего государства.
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