В центре Афин вышли на митинг 60 тысяч человек

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В митинге на площади Синтагма в центре Афин участвует 60 тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию Греции.

"С 14:00 (15:00 по Москве) в районе площади Синтагма проходит митинг с участием примерно 60 тысяч граждан. Управление полиции Аттики принимает повышенные меры безопасности", – сказано в сообщении.

Местная полиция заявила, что в столицу Греции прибыли 326 автобусов с протестующими. Организаторы митинга говорят, что всего в Афины приедут 3000 автобусов, а на митинг соберутся как минимум 600 тысяч человек.

Митинг направлен против Преспанского соглашения со Скопье. Соглашение разрешает спор о названии Македонии и открывает Скопье путь в НАТО и Европейский союз. Однако в Греции и в Македонии он вызвал негодование. Граждане Греции заявили, что македонцами имеют право называться только жители исторического региона в северной части страны, а не соседнего государства.