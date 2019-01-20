Второй за день взрыв произошел в Сирии. На этот раз он прогремел в автобусе в городе Африн, сообщает РИА Новости.

По данным СМИ, в транспортном средстве была установлена бомба, которая взорвалась, когда он выехал с вокзала. Предварительно, погибли 10 человек, ранены 18. ЧП произошло недалеко от офиса губернатора.

Ранее сообщалось, что на автомобильной дороге в пригороде сирийского Дамаска прогремел взрыв. Речь идет о теракте – взорвался заминированный автомобиль.

Жертв нет, задержан подозреваемый. Дороги, прилегающие к шоссе, перекрыты. По данным местных СМИ, правоохранительным органам удалось предотвратить вторую атаку в этом же районе. Целью взрыва был военный блокпост.