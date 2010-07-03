Спасатели достали из Москвы-реки женщину в районе "Лужников"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Спасатели достали женщину из Москвы-реки в районе стадиона "Лужники", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Инцидент произошел в пятницу, 19 апреля, в 20:10. После спасения женщине вызвали скорую. Также на место прибыла полиция.

В пресс-службе отметили, что женщина находится в неадекватном состоянии, возможно, в состоянии алкогольного опьянения.