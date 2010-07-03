Неизвестные в Москве избили молотком студента из Китая

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В Москве неизвестные избили студента из Китая и отобрали у него 2,5 миллиона рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел накануне вечером на Волоколамском шоссе в доме №142. В нападении участвовали четыре человека, при себе у них был предмет, похожий на молоток. После того, как они отняли сумку с деньгами, злоумышленники скрылись на автомобиле.

Пострадавший 1985 года рождения обратился в больницу, ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж в особо крупном размере".