Шесть человек стали жертвами ДТП в Калмыкии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП случилось на трассе в Калмыкии. В результате аварии погибли шесть человек.

По информации РИА Новости, полученной от представителя главка МЧС по республике, в 00:25 по московскому времени поступил сигнал о ДТП с участием двух машин на трассе Р22 в селе Троицкое.

Изначально было известно о пяти погибших в результате аварии.

"В результате ДТП шесть человек пострадало, из них пять человек погибло", – сообщил источник.

Отмечается, что в аварии еще один человек пострадал. В тяжелом состоянии он был доставлен в центральную районную больницу Целинного района, где позднее скончался.

"Пострадавший скончался в больнице. Всего погибли шесть человек", – резюмировал представитель МЧС Калмыкии.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

Ранее пять машин столкнулись на МКАД в районе Каширского шоссе. Позже движение на месте ДТП было восстановлено в штатном режиме.