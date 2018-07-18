Поезда на участке Бородино-Уваровка едут по одному пути из-за ДТП

18 июля, 00:35
Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
На участке Бородино-Уваровка Белорусского направления МЖД движение поездов организовано по одному пути из-за ДТП, сообщает Агентство "Москва".
Авария случилась 17 июля вечером на железнодорожном переезде 134 км на перегоне Бородино-Уваровка Белорусского направления МЖД.
Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на пути на запрещающий сигнал. С поездом столкновения не произошло. Врезавшись в плиту заграждения пути, машина опрокинулась в кювет.
Для оказания помощи пострадавшему дежурный по переезду вызвал медиков.
Как пояснили в МЖД, после повреждения плиты заграждения в контактной сети на участке пропало напряжение. На время ремонтных работ движение организовано по соседнему пути в реверсивном режиме. Поезда идут в обе стороны по очереди.
В результате аварии была задержана одна электричка. Для того, чтобы доставить пассажиров в конечный пункт, к ней пристыкуют тепловоз.
Сообщается, что на Белорусском направлении МЖД на час и 50 минут задержан поезд №873 (Бородино-Гагарин).
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