Поезда на участке Бородино-Уваровка едут по одному пути из-за ДТП

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

На участке Бородино-Уваровка Белорусского направления МЖД движение поездов организовано по одному пути из-за ДТП, сообщает Агентство "Москва".

Авария случилась 17 июля вечером на железнодорожном переезде 134 км на перегоне Бородино-Уваровка Белорусского направления МЖД.

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на пути на запрещающий сигнал. С поездом столкновения не произошло. Врезавшись в плиту заграждения пути, машина опрокинулась в кювет.

Для оказания помощи пострадавшему дежурный по переезду вызвал медиков.

Как пояснили в МЖД, после повреждения плиты заграждения в контактной сети на участке пропало напряжение. На время ремонтных работ движение организовано по соседнему пути в реверсивном режиме. Поезда идут в обе стороны по очереди.

В результате аварии была задержана одна электричка. Для того, чтобы доставить пассажиров в конечный пункт, к ней пристыкуют тепловоз.

Сообщается, что на Белорусском направлении МЖД на час и 50 минут задержан поезд №873 (Бородино-Гагарин).