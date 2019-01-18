Газ взорвался в жилом доме в белорусском Мозыре

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В жилом доме в белоруссом городе Мозырь произошел взрыв. По предварительным данным, взорвалась газовоздушная смесь, сообщает "Интерфакс".

Инцидент произошел во втором подъезде многоквартирного жилого дома №63 по Бульвару Юности. К месту происшествия выехали спасатели.

Сведений о пострадавших пока нет.