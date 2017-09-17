Снаряд времен ВОВ нашли на стройплощадке на юго-востоке Москвы

Фото: ТАСС/Интерпресс/Владислав Белогруд

Снаряд времен Великой Отечественной войны нашли на бывшей территории завода "Молния" на юго-востоке столицы, сообщает Агентство "Москва".

Объект находится по адресу Рязанский проспект, владение 6А, где сейчас строится новый жилой комплекс. Место происшествия оцепила полиция, на место вызвали саперов.

Это далеко не первый случай такой находки за год. В июле в ходе земляных работ на юго-востоке города рабочие тоже нашли снаряд времен ВОВ. Находка ждала специалстов на Газгольдерной улице в районе дома 2, строение 1. В июне снаряды вновь обнаружили в ЮВАО, на этот раз в Кузьминском лесопарке.

В том же округе специалисты обезвредили более 100 боеприпасов времен ВОВ. Эта операция по разминированию снарядов военных времен стала самой крупной с начала года.

В мае работники коммунальных служб обнаружили минометный снаряд на западе столицы, у дома на Славянском бульваре. Тогда же снаряд нашли рядом со зданием на улице Усиевича уже в центре города. Подобные находки делали также на юго-западе Москвы на улице Дмитрия Ульянова и на Матвеевской улице.

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