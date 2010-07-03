Ленком опроверг информацию о госпитализации Варшавера

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

В театре Ленком опровергли информацию о госпитализации его директора Марка Варшавера. Об этом заявил заместитель директора театра Сергей Вольтер, передает РИА Новости.

"С Марком Борисовичем все нормально, он поехал сделать некоторое обследование и только", – сказал Вольтер.

Чуть позже сам Варшавер опроверг сообщения о своей госпитализации. Агентству "Москва" он рассказал, что у него все хорошо и он едет на работу.

"Это ошибка, кто-то пошутил, наверное. Я еду на работу, у меня все хорошо", – сказал Варшавер.

Ранее в СМИ появилась информация, что Варшавер попал в одну из московских клиник, в отделение диагностики. Сообщалось, что врачи назначили ему провести несколько процедур.

В январе 2018 года сотрудников театра Ленком обвиняли в нарушении правил парковки. Недовольный прохожий сфотографировал внедорожник на тротуаре у театра. Номера машины частично были закрыты. Автор фото заявил, что машина принадлежит семье худрука театра Марка Захарова.

За год до этого похожая ситуация также произошло возле Ленкома. Сообщалось, что директор театра Марк Варшавер ехал по тротуару, за что его потом оштрафовали на 2000 рублей.

