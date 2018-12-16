В Петербурге задержали главу махачкалинского "Газпрома" − СМИ

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В Санкт-Петербурге правоохранители задержали гендиректора компании "Газпром межрегионгаз Махачкала" Владимира Анастасова. Это произошло за 20 минут до плановой операции, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

По информации СМИ, Анастасов был задержан в рамках трех уголовных дел: о причинении ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, а также о злоупотреблении полномочиями и мошенничестве.

Как уточнили представители "Газпром межрегионгаза", сотрудники МВД задержали гендиректора компании в одном из медучреждений Петербурга 15 декабря. "После составления протокола задержания и отмены операции он был в наручниках конвоирован в аэропорт Санкт-Петербурга, откуда доставлен в Махачкалу", − рассказали в "Газпром межрегионгазе". В компании также отметили, что ранее Анастасов не получал повесток от правоохранительных органов и поэтому никто не ограничивал его свободу передвижения.

По словам представителя компании, в "Газпром межрегионгазе" пока не знают, предъявлены ли Анастасову обвинения.