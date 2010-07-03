Двое неизвестных ранили мужчину в супермаркете на востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Восточном Измайлове двое неизвестных ранили мужчину, который помешал им вынести неоплаченные товары из супермаркета "Магнит", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Инцидент произошел на улице 16-я Парковая, дом №45. Мужчина, заметив, что двое покупателей хотят похитить продовольственные товары, сделал им замечание.

В результате конфликта двое граждан причинили покупателю ранение руки острым предметом, после чего скрылись. Сейчас полицейские ведут розыск нападавших и устанавливают обстоятельства произошедшего.