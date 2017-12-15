Три человека погибли в перестрелке в Испании

Фото: AP/Manu Fernandez

В Испании вечером 14 декабря произошла перестрелка. В результате погибли три человека.

Как сообщает сайт "Комсомольской правды", среди погибших – двое сотрудников гражданской гвардии, которые относились к подразделению по борьбе с грабежами в частных загородных домах.

ЧП произошло в районе Бахо-Арагон в провинции Теруэль. По данным СМИ, правоохранители погибли при попытке задержать грабителя, обокравшего ферму в Альбалате-дель-Арсобиспо.

Сам стрелявший скрылся с места преступления на машине одного из погибших. При нем есть оружие, которое он забрал у убитых им стражей порядка.