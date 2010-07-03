Мошенники обокрали актера из сериалов "Солдаты" и "Счастливы вместе"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве мошенники украли 200 тысяч рублей у актера эпизодических ролей в российских сериалах. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

По словам пострадавшего, накануне вечером ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он рассказал о том, что с банковской карты актера попытались выполнить крупный денежный перевод. Для защиты счета злоумышленник попросил немедленно сообщить ему данные карты и код. Получив необходимую информацию, мошенник списал 200 тысяч рублей и исчез.

По данным агентства, пострадавший является членом Союза кинематографистов России. Он исполнял роли в сериалах "Солдаты", "Счастливы вместе" и "След".

Ранее житель столицы одолжил у друга пять миллионов рублей на погашение ипотеки и пропал. По словам пострадавшего, он одолжил своему другу пять миллионов рублей на погашение ипотечного долга, однако после получения денег тот исчез, перестав выходить на связь. Расписок или бумаг, подтверждающих передачу денег, заявитель предъявить не смог.

