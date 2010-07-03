Шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой в Саратове

В результате ДТП с участием маршрутного микроавтобуса в Саратове пострадали шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.
Столкнулись ВАЗ-2104, Renault Logan, Renault Fluence, а также микроавтобус Ford маршрута №14. В больницу доставлены шесть человек. В числе пострадавших – пассажиры маршрутки (35-летний мужчина и три девушки 17, 18 и 25 лет), а также 57-летняя женщина, которая находилась за рулем Logan, и 37-летний водитель Fluence.
Авария произошла в 19:30 по местному времени на Ново-Астраханском шоссе. Сотрудники дорожной полиции проводят проверку.
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