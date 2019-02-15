Труп женщины обнаружили в лесополосе в ТиНАО

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Труп женщины обнаружен в лесополосе у поселка Абабурово в ТиНАО, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

Тело нашли полицейские на улице Чапаева. Умершей на вид 45-50 лет. По предварительным данным, причины смерти ненасильственные.

По данному факту проводится проверка. Труп направили в бюро судмедэкспертизы.