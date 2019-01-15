Директор торговой точки "Евросети" нашли мертвым в ТиНАО

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Тело Дмитрия Ефимова, директора одной из торговых точек "Евросети", нашли в лесополосе на территории ТиНАО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что Ефимов пропал 12 января. Поиски продолжались более двух дней. В итоге труп руководителя торговой точки обнаружили недалеко от его дома.

По предварительным данным, причиной смерти Ефимова стало переохлаждение.