Уголовное дело заведено по факту столкновения вагонов на Ленинградском вокзале

Фото: портал мэра и правительства Москвы

По факту столкновения вагонов на Ленинградском вокзале в ноябре возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

21 ноября на станции Москва-Пассажирская-Октябрьская при маневрах в парке произошло боковое столкновение тепловоза и маневрового состава. В результате аварии локомотив и два вагона маневрового поезда сошли с рельсов.

Проверка показала, что машинист самовольно, без получения указания руководителя маневров, привел в движение локомотив. При этом он отвлекался от управления, не наблюдал за подаваемыми сигналами и не выполнял указания о маневровых передвижениях.

В результате столкновения тепловоз и пассажирские вагоны получили повреждения на общую сумму более трех миллионов рублей. Из людей никто не пострадал.