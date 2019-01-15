Мужчину задержали в ТиНАО по подозрению в убийстве женщины

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Сотрудники полиции задержали мужчину, которого подозревают в убийстве женщины в ТиНАО. Информация об убийстве поступила в полицию в ночь на 14 января от специалистов скорой помощи, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, в одной из квартир в поселении Киевский мужчина 1982 года рождения после совместного употребления алкоголя, в ходе ссоры, нанес своей супруге множественные колото-резаные ранения.

"Потерпевшая 1985 года рождения умерла на месте", – сказал источник.

По данному факту возбудили уголовное дело. Правоохранители выясняют все подробности произошедшего.