Соучредителя ТЦ в Зеленограде задержали за мошенничество на 18 млн рублей

14 августа, 14:18
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Соучредителя ТЦ "Торговый центр Крюковская эстакада" в Зеленограде задержали по подозрению в мошенничестве на сумму 18 миллионов рублей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, 13 августа правоохранители выяснили, что 66-летний житель Солнечногорского района, соучредитель торгового центра, заключил с ООО "ТК Стройком" договор на ремонт в помещениях, находящихся на Крюковской эстакаде. Договор был заключен под предлогом проведения ремонтно-строительных работ.
Подозреваемый перечислил со счета ТЦ "Торговый центр Крюковская эстакада" на счет "ТК Стройком" более 18 миллионов рублей, которые предназначались для оплаты ремонтно-строительных работ, однако работы не были сделаны.
По данным правоохранителей, подозреваемый украл деньги, принадлежащие ООО "Торговый центр Крюковская эстакада", и распорядился ими по собственному усмотрению.
Против мужчины возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
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