Один человек пострадал при пожаре на юго-востоке Москвы

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Пожар охватил квартиру на 12 этаже жилого дома по улице Юных Ленинцев. В результате пострадал один человек, передает Агентство "Москва" со ссылкой на столичный главк МЧС.

Площадь возгорания, причины которого пока не известны, составила пять квадратных метров. "В ходе тушения были спасены пять человек", – уточнили в пресс-службе.

Ликвидацию пламени объявили в 21:54. Огонь тушили 24 человека и шесть единиц техники.