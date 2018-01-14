Иномарка сбила девочку на пешеходном переходе у станции метро "Медведково"

14 января, 00:20
Фото: ТАСС/Алексей Белкин
Иномарка сбила 13-летнюю девочку на пешеходном переходе. ДТП произошло у станции метро "Медведково" на северо-востоке столицы, сообщает пресс-служба московского главка ГИБДД.
Как уточнили Агентству "Москва" в ГИБДД, водитель иномарки совершил наезд на 13-летнюю девочку у дома № 13, корпус 1 на улице Широкая. В момент аварии пострадавшая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Ее доставили в больницу с травмами, добавили в пресс-службе ведомства.
Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. В частности, сотрудникам правоохранительных органов предстоит определить, на "зеленый" или "красный" сигнал светофора девочка переходила дорогу.
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