Иномарка сбила девочку на пешеходном переходе у станции метро "Медведково"

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Иномарка сбила 13-летнюю девочку на пешеходном переходе. ДТП произошло у станции метро "Медведково" на северо-востоке столицы, сообщает пресс-служба московского главка ГИБДД.

Как уточнили Агентству "Москва" в ГИБДД, водитель иномарки совершил наезд на 13-летнюю девочку у дома № 13, корпус 1 на улице Широкая. В момент аварии пострадавшая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Ее доставили в больницу с травмами, добавили в пресс-службе ведомства.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. В частности, сотрудникам правоохранительных органов предстоит определить, на "зеленый" или "красный" сигнал светофора девочка переходила дорогу.