Уголовное дело возбудили после убийства матерью ребенка на юге столицы

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Уголовное дело возбудили по факту обнаружения тел малолетнего ребенка и его матери на юге столицы.

По предварительной версии, женщина нанесла сыну несколько смертельных колото-резаных ранений, а затем совершила самоубийство, оставив при этом предсмертную записку, сообщает пресс-служба СК РФ по Москве.

Отмечается, что ребенку было четыре года, а его матери – 44 года. В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают причины случившегося.

Инцидент произошел 13 ноября в квартире одного из жилых домов на улице Подольских Курсантов.

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