Движение на участке трассы А107 восстановлено

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Движение на трассе А107 в Московской области восстановили после обрушения пешеходного моста. Дорожники убрали конструкции с проезжей части с помощью тяжелых кранов.

"Оперативные службы завершили работы по ликвидации последствий ДТП на втором километре участка от Киевского до Минского шоссе. Движение в обоих направлениях открыто в 11:40 по местному времени", – рассказали в компании.

Авария произошла ночью 13 сентября около 01:00 в районе населенного пункта Селятино. Водитель грузовика, перевозивший пустые металлические емкости, повредил конструкцию надземного пешеходного перехода, еще не введенного в эксплуатацию. Произошло обрушение на проезжую часть. Сведений о пострадавших не поступало.

В четверг, 12 сентября, фура зацепила кузовом верхний свод тоннеля под железной дорогой на юго-востоке Москвы. В результате произошло обрушение.

