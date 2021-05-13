Пострадавших в Казани детей планируют направить в санатории

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Минздрав и Минпросвещения России планируют направить детей, которые пострадали при стрельбе в школе в Казани, в санатории. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на совещании Владимира Путина с членами правительства.

"Совместно с министерством просвещения мы планируем детей, при согласии родителей, направить для организации отдыха и оздоровления в учреждения федерального уровня. Все, что необходимо, в полном объеме будет сделано", – приводит слова Мурашко ТАСС.

Также он рассказал, что состояние большинства пострадавших не вызывает опасения медиков.

"Трое детей, наиболее тяжелые, были прооперированы вчера вечером и сегодня еще в городе Москве, манипуляции хирургические мы еще продолжаем, этого требует ситуация. Остальные дети получают плановую терапию в клиниках, состояние их не вызывает опасения сегодня", – сказал Мурашко.

Глава Минздрава напомнил, что наиболее тяжелые пятеро детей и трое взрослых, а также мама пострадавшей девочки были доставлены в шесть столичных клиник бортом МЧС.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что состояние детей, пострадавших в школе в Казани, оценивается как стабильное. Также поддерживается регулярная связь с докторами и коллегами из регионов.

Трагедия произошла утром 11 мая в гимназии № 175 в Казани. По данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы.

12 мая суд заключил под стражу Ильназа Галявиева, обвиняемого в нападении на казанскую школу, на два месяца. Молодой человек полностью признал вину и заявил, что не возражает против избрания ему меры пресечения в виде ареста.

В суде молодой человек сообщил об отсутствии тяжелых заболеваний. Однако официальный представитель СК РФ Светлана Петренко ранее рассказала, что в 2020 году Галявиеву был поставлен диагноз, связанный с заболеванием головного мозга.

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родственникам детей, погибших при стрельбе в школе. Пострадавшим российский лидер пожелал скорейшего выздоровления.