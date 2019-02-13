Охранник больницы Петрозаводска выгнал доставленного на скорой мужчину

Министерство здравоохранения Карелии проведет проверку Больницы скорой медицинской помощи Петрозаводска после публикации в соцсети видеороликов с человеком, лежавшим прямо у входа в учреждение. Об этом сообщила пресс-секретарь республиканского Минздрава Елена Коковурова.

"По данному случаю будет проведено всестороннее служебное расследование", – сказала Коковурова, ее слова передает ТАСС.

Ранее житель Петрозаводска Денис Щербаков опубликовал в социальной сети "ВКонтакте" два видео, на которых был запечатлен лежащий у входа в больницу мужчина. Потерпевший заявил, что его привезли в больницу на скорой, а потом охранник выставил его на улицу. Главврач больницы Алексей Хейфец заявил, что этот человек постоянно наведывается в учреждение: его привозит скорая, либо он приходит сам.

В этот раз мужчину доставили в больницу с подозрением на сотрясение головного мозга. Его осмотрели врачи, у него взяли анализы, сделали снимки, но черепно-мозговая травма не подтвердилась. Ему выдали сопроводительные документы, и с 14:00 до 16:00 он был в холле больницы.

Хейфец отметил, что камеры видеонаблюдения зафиксировали то, как к мужчине подошел охранник и без рукоприкладства предложил ему покинуть помещение, так как он стал ругаться и мешал другим посетителям.

"Мужчина встает, берет пакет, выходит на улицу и садится на лестницу. Потом он сполз и лег. Вся видеосъемка, опубликованная в интернете, уже сделана после 18:00, а два часа он просидел на лестнице", – рассказал главный врач.

В пресс-службе карельского МВД заявили, что автор ролика вечером 12 февраля обратился в полицию. Проводится проверка.