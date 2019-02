Instagram решает проблему с изменением числа подписчиков

Социальная сеть Instagram работает над решением проблемы с изменением числа подписчиков у ряда пользователей. Об этом сказано в заявлении соцсети в Twitter.

Пресс-служба Instagram отмечает, что им известно о проблеме и они работают над ее устранением.



We’re aware of an issue that is causing a change in account follower numbers for some people right now. We’re working to resolve this as quickly as possible.