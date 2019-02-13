Instagram решает проблему с изменением числа подписчиков

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Социальная сеть Instagram работает над решением проблемы с изменением числа подписчиков у ряда пользователей. Об этом сказано в заявлении соцсети в Twitter.

Пресс-служба Instagram отмечает, что им известно о проблеме и они работают над ее устранением.



We’re aware of an issue that is causing a change in account follower numbers for some people right now. We’re working to resolve this as quickly as possible. — Instagram (@instagram) 13 февраля 2019 г.



В конце января произошел массовый сбой в работе Instagram. Проблемы возникли и у москвичей. По данным портала, который отслеживает ошибки на популярных интернет-ресурсах, почти у половины пользователей не грузились новости, треть людей не могли зайти в свой аккаунт, еще примерно у 20 процентов были проблемы с сайтом Instagram.