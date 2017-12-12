Слон в Индии растоптал человека при попытке сделать селфи

12 декабря, 09:50
Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Дикий слон затоптал молодого человека, когда тот пытался сделать селфи на фоне животного, сообщает "Лента.ру".
Инцидент произошел в индийском штате Одиша. Индиец Джаякрушна Наяк из деревни Нимидибеда решил сфотографироваться с одиноким самцом, который отбился от стада. Животное передвигалось очень медленно, из-за чего молодой человек решил, что слон болен и безопасен. Однако, когда юноша достал камеру, чтобы сделать снимок, животное бросилось на него.
Пострадавшего госпитализировали, но состояние его было критическим, и врачам не удалось спасти парня.
Это уже не первый подобный случай. В сентябре в том же штате погиб нетрезвый мужчина, который пытался сфотографироваться со слоном и разозлил его. А в ноябре слон насмерть затоптал двух туристов в Замбии.
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