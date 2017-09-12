Уголовное дело возбуждено в Ставрополе после 42 сообщений о взрывных устройствах

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Полиция в Ставрополе возбудила уголовное дело по фактам ложных сообщений об актах терроризма в городе после того, как на дежурный пост поступило 42 анонимных звонка о заложенных взрывных устройствах, сообщает ТАСС со ссылкой на местные правоохранительные органы.

"11.09.2017 в период с 9 часов 30 минут до 17 часов в дежурные части отделов полиции УМВД России по городу Ставрополю от неустановленного следствием лица поступило 42 сообщения о размещении взрывных устройств в торгово-офисных, учебных и административных зданиях, расположенных на территории Ставрополя", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". По требованию прокуратуры края все звонки объединены в одно производство, поскольку установлено, что все сообщения поступили с одного телефонного номера. Личность звонившего пока не установлена.

Ранее стало известно, что волна анонимных звонков о заложенных бомбах прошла сразу в нескольких крупных городах России. Сообщения о взрывных устройствах стали поступать на пульты дежурных частей 11 сентября. Из-за этого сотни людей эвакуируют из учебных заведений, торговых центров и административных зданий.

По данным СМИ, рассылка с предупреждениями о взрывных устройствах могла быть организована из-за рубежа.