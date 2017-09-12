Уголовное дело возбуждено в Ставрополе после 42 сообщений о взрывных устройствах

12 сентября 2017, 16:26
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Полиция в Ставрополе возбудила уголовное дело по фактам ложных сообщений об актах терроризма в городе после того, как на дежурный пост поступило 42 анонимных звонка о заложенных взрывных устройствах, сообщает ТАСС со ссылкой на местные правоохранительные органы.
"11.09.2017 в период с 9 часов 30 минут до 17 часов в дежурные части отделов полиции УМВД России по городу Ставрополю от неустановленного следствием лица поступило 42 сообщения о размещении взрывных устройств в торгово-офисных, учебных и административных зданиях, расположенных на территории Ставрополя", - говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". По требованию прокуратуры края все звонки объединены в одно производство, поскольку установлено, что все сообщения поступили с одного телефонного номера. Личность звонившего пока не установлена.
Ранее стало известно, что волна анонимных звонков о заложенных бомбах прошла сразу в нескольких крупных городах России. Сообщения о взрывных устройствах стали поступать на пульты дежурных частей 11 сентября. Из-за этого сотни людей эвакуируют из учебных заведений, торговых центров и административных зданий.
По данным СМИ, рассылка с предупреждениями о взрывных устройствах могла быть организована из-за рубежа.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: