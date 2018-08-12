Помогавший раненому полицейскому очевидец рассказал о нападении

12 августа, 20:56
Фото: Москва 24
Прохожий, оказавший помощь полицейскому, на которого напал вор, рассказал об инциденте. При задержании страж порядка получил ножевое ранение шеи.
Как отметил свидетель, сначала он услышал хлопки, подумав, что это взрываются питарды, но затем заметил падающего на тротуар человека и сразу подбежал. Увидев раненого полицейского, мужчина сразу снял с себя футболку и обвязал ему порезанное горло, прижимая ткань к ране.
"Один человек аптечку привез минут через 10 минут, и обмотали бинтом поверх футболки горло. К этому тоже подошел, который нападал, у него два пулевых ранения, как я заметил, ему тоже, что мог – сделал", – добавил очевидец.
ЧП произошло в ночь на воскресенье на Волгоградском проспекте. При попытке ограбления продуктового магазина сотрудники вызвали полицию. Вор оказал сопротивление праоохранителям, одного из них он ранил в голо ножом. После этого полицейские применили табельное оружие.
Сейчас сотрудник полиции находится в больнице в тяжелом состоянии. Злоумышленник тоже госпитализирован.
Уголовное дело возбуждено по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов" и "Применение насилия в отношении представителя власти".
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