"Сферу джет" подозревают в уклонении от уплаты таможенных платежей

Следователи проверяют совладельцев компании "Сфера джет", которая организовывает рейсы деловой авиации в аэропорту Домодедово, на причастность к оформлению четырех бизнес-джетов в обход таможенных процедур. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.

Отмечается, что 12 марта к сотрудникам СК доставили гендиректора "Сферы джет" Андрея Степанюка и совладельца компании Татьяну Стахурскую.

Рано утром оперативники провели обыски по 12 адресам жительства и работы коммерсантов. Как утверждает один из источников, бизнесменов опрашивают по ситуации с ввозом в страну четырех бизнес-джетов без уплаты таможенных платежей.

"Ущерб от этого преступления оценивается в сумме более 600 миллионов рублей", – отмечает источник.

Официального подтверждения этой информации и комментария компании пока нет.

По данным из открытых источников, "Сфера Джет" также оказывает услуги по приобретению, продаже, эксплуатации и управлению бизнес-самолетами. Кроме того, компания подбирает авиационный персонал.

ООО "Сфера джет" была зарегистрировано в мае 2010 года. Сейчас у Стахурской и Степанюка в компании по 24,5%. Еще 51% принадлежит кипрской фирме Mirley Equity Limited. Эта же компания владеет еще двумя юрлицами.

Два года назад в балансе "Сфера джета" произошли изменения. На фоне невысокой выручки компания зафиксировала прибыль в 5,6 миллиарда рублей, при том что прежде этот показатель у нее исчислялся сотнями тысяч рублей.

Взлет прибыли случился после получения дохода от участия в других организациях в размере 7,1 миллиарда рублей. При этом дочерних компаний у "Сфера джета" не было.