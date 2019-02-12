Три автомобиля загорелись на парковке в Москве

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

В столичном районе Обручевский произошло возгорание трех автомашин.

Как сообщили Агентству "Москва" в экстренных службах, огонь вспыхнул во дворе дома номер 58, корпус 4 на Профсоюзной улице. Загорелись автомобили Audi на площади четыре квадратных метра, а также частично Toyota и Nissan.

Кроме того, недалеко от машин обнаружили лежащего мужчину. На место происшествия вызвана полиция и скорая помощь.