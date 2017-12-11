Следствие проверит видео с изъятием ребенка из приемной семьи в Москве

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Следствие начало проверку видеозаписи, на которой ребенка изымают из семьи в столице.

В СМИ появился сюжет о том, как биологический отец ребенка принудительно забрал девочку из приемной семьи, не дождавшись вступления в силу решения суда. В семье ребенок жил более четырех лет после детдома, покидать он ее не хотел, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве. Сотрудники комитета должны установить местонахождение девочки.

Ранее сообщалось, что мать ребенка давно лишили родительских прав. В графе "отец" в свидетельстве стоял прочерк. Однако биологический папа доказал в суде, что имеет право воспитывать дочь. Решение приняли в ноябре, в итоге опекунов лишили возможности воспитывать ребенка, но отдавать его они не хотели. Теперь приемные родители пытаются обжаловать решение через суд, заседание назначено на 14 декабря. Приемная мать утверждает, что мужчине помогли представители органов опеки.