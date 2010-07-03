Причиной пожара в Мытищах могла стать изношенность трубы

Причиной пожара на газопроводе в Мытищах могла стать изношенность трубы
Причиной пожара на газопроводе в подмосковных Мытищах могла стать изношенность трубы.
В настоящее время специалисты изучают возможные причины аварии на газопроводе. "Рассматривается версия о том, что причиной пожара стала изношенность трубы, которая привела к коррозии и разгерметизации газопровода", – рассказал представитель правоохранительных органов. По его словам, вслед за этим "произошел выброс газа и пожар".
Утром 11 июля, в подмосковных Мытищах произошел пожар на участке газопровода. Из-за факельного горения огонь перекинулся на станцию высокого давления, административное здание и склад. В региональном главке МЧС журналистам уточнили, что возгорание возникло вне территории ТЭЦ-27.
Общая площадь пожара составила 1,4 тысячи квадратных метров. Пожару был присвоен третий ранг сложности. Через несколько часов возгорание удалось потушить.
За помощью врачей обратились 13 человек. Один из пострадавших был госпитализирован. Погибла женщина, предположительно, – вахтер, которая первой подала сигнал SOS. СК возбудил уголовное дело.
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