Пожар в ангаре с автомобилями под Омском локализован

ГУ МЧС России по Омской области сообщило о локализации возгорания в ангаре. О пожаре сообщил "Интерфакс".
Огонь был локализован в 23:30 по местному времени (20:30 по Москве).
В ГУ МЧС России по региону сообщали о пожаре в кирпичном ангаре с автомобилями. Из здание были эвакуированы два "КамАЗа". Внутри ангара находится два цеха по изготовлению изделий из дерева.
При пожаре частично обрушилась кровля на площади 600 квадратных метров. Площадь пожара составила около тысячи "квадратов". В ликвидации огня участвовали 14 единиц техники и 50 человек. Информации о пострадавших и погибших не поступало.
Ранее произошел пожар в квартире жилого дома в центре Москвы. Пожарные спасли 10 человек.
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