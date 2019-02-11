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11 февраля, 16:43

При тушении пожара в центре Москвы спасли 10 человек

происшествия пожар

11 февраля, 16:43

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Фото: vk.com/Таганка

Пожарные спасли 10 человек при ликвидации пожара в квартире в центре Москвы. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Москве.

"По уточненной информации, число спасенных из квартир в доме № 15 на улице Большие Каменщики составило 10 человек", – рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось о шестерых спасенных. Сотрудники МЧС уже потушили пожар в квартире 12-этажного жилого дома в Таганском районе столицы. Площадь пожара в квартире на девятом этаже составила 40 квадратных метров.

Пожар в жилом доме на улице Большие Каменщики потушен

происшествия пожар

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