При тушении пожара в центре Москвы спасли 10 человек

Фото: vk.com/Таганка

Пожарные спасли 10 человек при ликвидации пожара в квартире в центре Москвы. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Москве.

"По уточненной информации, число спасенных из квартир в доме № 15 на улице Большие Каменщики составило 10 человек", – рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось о шестерых спасенных. Сотрудники МЧС уже потушили пожар в квартире 12-этажного жилого дома в Таганском районе столицы. Площадь пожара в квартире на девятом этаже составила 40 квадратных метров.

