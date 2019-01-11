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11 января, 22:20

В Польше задержали топ-менеджера Huawei

происшествия за рубежом

11 января, 22:20

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Фото: ТАСС/PA Images/Steve Parsons

Агентство внутренней безопасности Польши задержало по подозрению в шпионаже гражданина Китая В. Вэйцзина − директора по вопросам продаж в польском отделении Huawei. Также был задержан гражданин Польши. Об этом сообщило агентство Reuters. со ссылкой на представителя службы безопасности Польши Станислава Зарина.

"Задержание связано с его действиями и не имеет ничего общего с деятельностью компании, сотрудником которой он является", − заявил Зарин по поводу задержания топ-менеджера Huawei.
Обоих задержанных обвиняют в сотрудничестве с разведкой КНР.

Как передает Польское телевидение, спецслужбы страны уже провели обыск в домах обоих подозреваемых, а также в офисе компании Huawei. По информации СМИ, подозреваемые в шпионаже не признали свою вину.

происшествия за рубежом

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