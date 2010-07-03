Побег заключенных из колонии, куда доставили Кокорина и Мамаева, опровергли

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В УФСИН по Белгородской области опровергли информацию о побеге двух заключенных из исправительной колонии № 4, куда ранее были доставлены для отбывания наказания футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

"Указанная информация является недостоверной. Побегов из исправительных учреждений не допущено", – сообщили ТАСС в УФСИН.

Как уточнили в службе, двое осужденных к принудительным работам, которые не являются заключенными, самовольно ушли с участка, функционирующего как исправительный центр около колонии.

На данный момент их ищут. Если мужчин не найдут, будет решаться вопрос об объявлении их в федеральный розыск.

Осужденных по делу о двух драках в центре столицы футболистов Александра Кокорина, Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого этапировали в колонию 4 июля.

В октябре 2018 года Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании с младшим братом Кокорина Кириллом и их другом Александром Протасовицким стали участниками сразу двух конфликтов в центре столицы. Сначала они избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а чуть позже – главу департамента Минпромторга Дениса Пака.

Было возбуждено дело по статьям "Хулиганство" и "Побои". Затем его переквалифицировали на статью "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

Подсудимые частично признали вину и попросили извинения за свои действия. Они хотели оплатить материальный ущерб.

8 мая суд признал футболистов и их друзей виновными. Братьев Александра и Кирилла Кокориных приговорили к 1,5 годам колонии общего режима. Павел Мамаев и Александр Протасовицкий получили по году и пяти месяцам.

