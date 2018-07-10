Вылет самолета в Нидерландах отменили из-за угрозы теракта

10 июля, 01:46
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Военная полиция Голландии не выпустила в рейс самолет компании Ryanair из-за угрозы теракта. Борт должен был вылететь из аэропорта Эйндховена в Эдинбург, но был остановлен прямо на взлетно-посадочной полосе, сообщает телекомпания Omroep Brabant.
По данным телеканала, самолет задержали из-за ложного сообщения о взрыве. Сотрудники местной полиции обнаружили письмо с угрозой о том, что на борту заложена бомба.
Пассажиров экстренно эвакуировали, а воздушное судно поступило в распоряжение кинологов с собаками. Информации о том, сколько человек собиралось улететь этим рейсом, пока не поступало.
Аэропорт работает в режиме приема рейсов. В результате инцидента на взлетной полосе не могут вылететь еще два рейса. Задерживаются вылеты в Лондон и в Марокко.
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