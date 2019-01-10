Два человека погибли в ДТП на стройплощадке в "Сколково"

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В результате дорожной аварии в "Сколково" погибли два человека. Инцидент произошел на строительной площадке одного из технопарков на улице Нобеля в ночь с 9 на 10 января.

Предварительно установлено, что водитель КамАЗа не справился с управлением и влетел в металлическое ограждение, после чего грузовик опрокинулся в котлован, пишет Агентство "Москва".

Погибшие – водитель и его пассажир, граждане Узбекистана. Грузовик принадлежит субподрядчику на строительстве объекта.