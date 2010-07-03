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Происшествия

03:12

Сообщения о "минировании" поступили в школы Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска

происшествия безопасность

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Анонимные звонки о "минировании" поступили в 8 школ Комсомольска-на-Амуре в понедельник, 9 декабря. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу администрации города.

"Сообщения поступили. <...> Дети эвакуированы", – подтвердили в администрации.

Кроме того, анонимные звонки о заложенных взрывных устройствах поступили в несколько учебных заведений Хабаровска. Об этом передает источник в силовых структурах региона.

"Поступили сообщения, частично рассылкой по электронной почте в учреждения образования. Эвакуировано несколько учреждений в Хабаровске", – подчеркнул источник.

Отмечается, что все звонки поступили утром, когда дети уже находились в школах. Учащиеся были эвакуированы. На местах работают экстренные службы.

Ранее почти тысячу человек эвакуировали из столичных школ из-за сообщений о "минировании". В общей сложности звонки поступили в 21 учебное заведение в разных округах Москвы.

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