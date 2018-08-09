Потерявшееся свидетельство о смерти Орхана Джемаля нашлось у авиакомпании – СК

9 августа, 17:13
Фото: ТАСС/Владимир Астапкович
Сотрудники авиакомпании, перевозившей тела погибших в ЦАР журналистов, нашли свидетельство о смерти Орхана Джемаля, считавшееся утерянным, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
"Авиакомпания Air France, воздушным судном которой в Российскую Федерацию были доставлены тела убитых в Центральноафриканской Республике журналистов, вчера предоставила СК России документы, в том числе свидетельство о смерти Орхана Джемаля", – цитирует Петренко ТАСС. Документ передали жене погибшего.
Ранее друг Джемаля сообщил о потере свидетельства о смерти журналиста на своей странице в Facebook.
В Центральноафриканской республике 30 июля погибли трое российских журналистов. По предварительным данным, на корреспондента Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко напали девять человек. Сначала они похитили машину, а потом расстреляли съемочную группу.
Рассматривалась версия с похищением журналистов, но она не нашла подтверждения.
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