Потерявшееся свидетельство о смерти Орхана Джемаля нашлось у авиакомпании – СК

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Сотрудники авиакомпании, перевозившей тела погибших в ЦАР журналистов, нашли свидетельство о смерти Орхана Джемаля, считавшееся утерянным, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Авиакомпания Air France, воздушным судном которой в Российскую Федерацию были доставлены тела убитых в Центральноафриканской Республике журналистов, вчера предоставила СК России документы, в том числе свидетельство о смерти Орхана Джемаля", – цитирует Петренко ТАСС. Документ передали жене погибшего.

Ранее друг Джемаля сообщил о потере свидетельства о смерти журналиста на своей странице в Facebook.

В Центральноафриканской республике 30 июля погибли трое российских журналистов. По предварительным данным, на корреспондента Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко напали девять человек. Сначала они похитили машину, а потом расстреляли съемочную группу.

Рассматривалась версия с похищением журналистов, но она не нашла подтверждения.