Воспитательница детского сада криком спугнула залезшего в квартиру форточника

9 июля, 13:35
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Грабитель пробрался в квартиру на юго-востоке столицы, однако наткнулся на хозяев жилья, сообщает Агентство "Москва".
Инцидент произошел 8 июля. В полицию обратилась 39-летняя воспитательница столичного детсада. Она рассказала, что в ее двухкомнатную квартиру на первом этаже дома на улице Федора Полетаева взобрался форточник.
По словам заявительницы, в этот момент она со своим малолетним ребенком находилась в одной из комнат. Женщина услышала шорох на кухне, вошла туда и увидела незнакомого худого мужчину. Она подняла крик и убежала звать соседей, а незнакомец выпрыгнул на улицу через открытую форточку.
Из квартиры ничего не пропало. С места происшествия изъяли нож и отпечатки пальцев. Правоохранители проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
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