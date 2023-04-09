На станции "Электрозаводская" столичного метро в вагоне поезда произошло возгорание

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На станции "Электрозаводская" Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена в вагоне поезда произошло возгорание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"В одном из вагонов метро на станции "Электрозаводская" произошло возгорание. Причина происшествия – короткое замыкание", – отметил представитель экстренных служб.

О пострадавших в результате инцидента в сообщении не уточнили.

В телеграм-канале столичного Дептранса сообщили, что в настоящее время движение на Арбатско-Покровской линии метро восстановлено и вводится в график.

Ранее в Дептрансе сообщили, что на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена нет движения поездов от "Партизанской" до "Курской" для проверки состава.

В ведомстве подчеркнули, что в обратном направлении поезда курсируют с увеличенными интервалами.



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