Полиция разыскивает открывших стрельбу в ресторане в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичные полицейские проводят проверку после стрельбы в ресторане в Таганском районе Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером 6 ноября. Четверо мужчин распивали в заведении спиртные напитки. Затем один из гостей достал пистолет и шесть раз выстрелил вверх. После этого посетители скрылись.

Прибывшие на место оперативники нашли на полу четыре гильзы, а из потолка достали шесть резиновых пуль. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка. Устанавливаются личности правонарушителей.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали вооруженного мужчину в ТиНАО. Они обратили внимание на неизвестного гражданина с оружием в руках. От мужчины исходил резкий запах алкоголя. Задержанный оказался 29-летним жителем Москвы. Причины своего неадекватного поведения он назвать не смог. Разрешение на хранение и ношение оружия, выданное гражданину, аннулировали. Оружие у мужчины изъяли и составили на него административный протокол.

